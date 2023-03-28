الأمم المتحدة: 1130 شاحنة مساعدات دخلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال

أعلنت الأمم المتحدة أن 1130 شاحنة مساعدات دخلت يوم الثلاثاء إلى شمالي سوريا عبر الحدود التركية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "عبرت لغاية اليوم ومنذ وقوع الزلزال أكثر من 1130 شاحنة إلى شمال غرب سوريا من جنوبي تركيا محملة بالمساعدات الإنسانية الحيوية من العديد من وكالات الأمم المتحدة".

وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي يومي، أن خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لسوريا التي تسعى للحصول على 4.8 مليار دولار، ممولة بنسبة 5.6 بالمئة.

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى أموال إضافية لتلبية احتياجات حوالي 15.3 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن زلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 ضربا جنوب شرق تركيا ومناطق شمال سوريا في 6 فبراير الماضي، وكان مركز الهزات محافظة كهرمان مرعش التركية، وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف من الناس، وخلف دمارا ماديا هائلا.

المصدر: بترا