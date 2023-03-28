"الربيع العبري".. صدمة في إسرائيل من طريقة تناول الإعلام المصري للمظاهرات ضد نتنياهو

سادت حالة من الصدمة لدى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من تناول وسائل الإعلام المصرية للاحتجاجات الدامية التي تضرب أنحاء إسرائيل خلال الفترة الجارية.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الإعلام المصري شبه المظاهرات في إسرائيل بـ "الربيع العبري" مبدية دهشتها من التناول الإعلامي المصري للأحداث في إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية أن الإعلام المصري وصف ما يحدث في إسرائيل بأنه "حالة طوارئ"، مضيفة أن مجموعة واتس آب خاصة بصحفيين مصريين قارنوا التظاهرات بأحداث "ميدان التحرير" في القاهرة عام 2011.

واستنكرت الصحيفة وصف بعض المواقع لما يحدث بأنه نهاية إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، قد دعا في رسالة صوتية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف التشريعات المثيرة للجدل.

وأوضح أن إسرائيل تعيش في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب أكتوبر مع مصر عام 1973.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد أنه حصل على موافقة أغلبية أعضاء حكومته على تأجيل التعديلات القضائية، لمنع اندلاع حرب أهلية في إسرائيل.

وأضاف في كلمة يوم الاثنين، أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع، حيث قال: "أنا أعطيت فرصة حقيقية للتفاوض".

المصدر: هآرتس