بالفيديو.. حادث مروري خلال تغطية حادث آخر أودى بحياة 20 شخصا في السعودية

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث مروري في منطقة عقبة شعار في عسير جنوب غربي السعودية، وذلك أثناء التغطية المباشرة للحادث المروري المروع الذي وقع الاثنين وأودى بحياة 20 شخصا.

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ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، عبر تويتر، مقطع الفيديو معلقة عليه بالقول: لسوء أعمال الصيانة.. وقوع حادث مروري على الهواء في موقع حادث الحافلة أثناء تغطية مراسل الإخبارية".

فيديو | لسوء أعمال الصيانة.. وقوع حادث مروري على الهواء في موقع حادث الحافلة أثناء تغطية مراسل #الإخبارية#نشرة_التاسعةpic.twitter.com/7m9Wm9rK6y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023

ولقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 29 في حادث لحافلة نقل ركاب وقع عصر الاثنين في عقبة شعار شمال عسير. وقالت مصادر إنه تم إغلاق العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحادث المروع.

وأغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة. وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات في حين لا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن أهالي المنطقة، تأكيدهم أن منطقة عقبة شعار تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات بعد أكثر من 40 عاما على افتتاحها في مقدمتها صيانة الأعمدة والجسور، وتوسعة الطريق وإنشاء أماكن إضافية جانبية لأي عطل أو حادث، فضلا عن حاجتها لإنارة مكتملة وإلى البحث عن طريق آخر مساعد للطلوع أو النزول وإلى طريق آخر للسيارات الكبيرة.

كذلك يطالب الأهالي في عسير باعتماد وإنشاء عقبة رديفة لشعار، وإعادة مشروع ازدواجية أسفل شعار، وإنشاء ميزان لقياس حمولة الشاحنات، وصيانة الإسفلت الذي أصبح متهالكا.

وكان أمير عسير تركي بن طلال قد وجه، في ديسمبر 2022، باستكمال مشروع صيانة طريق عقبة شعار، الرابطة بين أبها ومحايل الذي تتابعه هيئة تطوير عسير.

المصدر: الإخبارية