مسؤولون أمريكيون سابقون يحثون بايدن على منع التقارب بين سوريا والدول العربية

وجهت مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء رسالة إلى الإدارة الأمريكية، طالبتها فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين الحكومة السورية والدول العربية.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".

وأعربت الشخصيات الموقعة على الرسالة عن قلقها إزاء سياسات إدارة بايدن تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ومن بين الأشخاص الذين وقعوا على الرسالة القائد السابق للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي والمبعوثون السابقون إلى سوريا فريدرك هوف وجيمس جيفري وجويل رايبورن، والدبلوماسيان الرفيعان السابقان جيفري فيلتمان وآن باترسون.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها لا تعتزم تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

وتأتي الرسالة على خلفية تكثيف عدد من الدول العربية اتصالاتها بالحكومة السورية في الفترة الأخيرة بعد سنوات من الجمود.

المصدر: "بوليتيكو"