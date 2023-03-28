اليمن.. قتلى وجرحى إثر مواجهات بين قوات الانتقالي والحوثيين على حدود لحج وتعز

سقط 10 أشخاص بين قتيل وجريح، الاثنين، إثر مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الحوثيين في المناطق الإدارية بين محافظتي لحج وتعز جنوب وجنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات اندلعت بين قوات اللواء الرابع حزم التابع للمجلس الانتقالي وأخرى من جماعة "أنصار الله" بمحيط موقع الكرب في قطاع الهجمة جنوب جبهة حيفان طور الباحة شمالي لحج.

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وذكر المصدر أن المواجهات أدت إلى مقتل ثلاثة من الحوثيين وجندي من اللواء الرابع حزم، فيما أصيب 6 من الطرفين.

كما قال مصدر في الجيش اليمني لـ "سبوتنيك" إن مواجهات متقطعة تدور بين قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في كل من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب شرقي وشمال شرقي اليمن.

وأضاف أن "أنصار الله" تشن هجمات على قوات ألوية العمالقة في مديرية مرخة العليا غرب محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، في محاولة لتحقيق اختراق والسيطرة على المديرية الحدودية مع محافظة البيضاء.

وأشار إلى أن مواجهات مماثلة تدور بصورة متقطعة بين قوات محور سبأ التابعة لألوية العمالقة، والحوثيين غرب مديرية حريب جنوب مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"