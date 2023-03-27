الحوثيون يكشفون عن موعد تنفيذ صفقة الأسرى مع السعودية والأطراف اليمنية الأخرى

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن صفقة الأسرى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في جنيف ستتم يومي الـ19 والـ20 من رمضان الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي المرتضى عقده في مطار صنعاء الدولي، خلال عودته والوفد المرافق له من جنيف.

وأوضح المرتضى أن الصفقة التي "تضم 706 من أسرى الجيش و181 من الطرف الآخر سينفذها الصليب الأحمر على ثلاث مراحل يتم فيها نقل الأسرى أولا ما بين صنعاء وعدن، وثانيا ما بين صنعاء والرياض، وثالثا ما بين صنعاء ومأرب".

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وقال: "كنا نأمل أن تكون الصفقة أكبر مما تم التوافق عليه لكن وضعية الطرف الآخر لم تسمح بذلك حيث كانوا عدة أطراف فلم نستطع أن نتوصل معهم إلى اتفاق شامل وكامل يشمل جميع الأسرى وجميع المعتقلين من كل الأطراف".

وأشار إلى أنه تم خلال جولة المحادثات الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون في مأرب وصنعاء تمهيدا لجولة لاحقة في شهر مايو القادم برعاية الأمم المتحدة.

ولفت المرتضى إلى أنه "يجرى حاليا التحضير والاستعداد لاستقبال مهيب للأسرى يليق بتضحياتهم وصبرهم، معبرا عن أمله في أن يلتزم الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه".

المصدر: وكالة "سبأ"