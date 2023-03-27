سوريا.. 27 هزة خلال الـ 24 الساعة الماضية

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، رصد 27 هزة أرضية خلال الساعات الـ24 الماضية، لم تتجاوز شدتها 3.9 على مقياس ريختر.

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وأعلن المركز في بيان أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 27 هزة أرضية منذ يوم أمس حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، أغلبها بقوة تتراوح بين 1 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.4 كم".

وأوضح المركز أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 3 هزات شمال غربي اللاذقية الأولى بـ 28 كم والثانية بـ 29 كم والثالثة بـ 34 كم، وهزة غرب حماة بـ 26 كم، و17 هزة في لواء إسكندرون إحداها غرب اللواء وثلاث منها شمال غربي إدلب، إضافة إلى هزة في خليج إسكندرون و5 هزات في تركيا.

وتعد هذه الهزات، ارتدادية عقب زلزالين مدمرين وقعا جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير، وأسفرا عن آلاف القتلى ودمار في الأبنية والبنى التحتية.

المصدر: سانا