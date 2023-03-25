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سيول من سوريا تداهم قرى شرقي الأردن (فيديو)

أخبار العالم العربي

سيول من سوريا تداهم قرى شرقي الأردن (فيديو)
RT
سيول من سوريا تداهم قرى شرقي الأردن
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ذكر موقع "خبرني" الأردني أن سيول قادمة من سوريا داهمت قرى في محافظة المفرق شرقي الأردن.

وداهمت السيول قريتي الكوم الأحمر ودير الكهف الحدوديتين بشكل واسع، ما أدى لارتفاع منسوب المياه.

وقال مسؤول في المحافظة إن السيول داهمت ٤ منازل في قرية الكوم الأحمر بدون أن تلحق أي أضرار بها.

وأضاف أن السيول أدت لإغلاق طريق في قرية الكوم الأحمر.

وتتأثر الأردن بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي حملت كميات كبيرة من الأمطار، وأدت لتشكل السيول وإغلاق طرق في عدة محافظات أردنية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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