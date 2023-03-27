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بوغدانوف: سفير روسيا في ليبيا سيتوجه إلى طرابلس

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بوغدانوف: سفير روسيا في ليبيا سيتوجه إلى طرابلس
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا: "سفير روسيا الاتحادية، سيتوجه إلى ليبيا".

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وشدد نائب الوزير، على أن الجانب الروسي يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة.

في وقت سابق قال بوغدانوف، إن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وتخطط لفتح قنصلية عامة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.

وتأمل موسكو، أن تساعد عودة عمل السفارة في ليبيا في تعزيز المصالح الاقتصادية الروسية.

المصدر: تاس

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