المنقوش وعبداللهیان يبحثان ترتيبات عودة السفارة الإيرانية لطرابلس

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش مع نظيرها الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية إلى العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين، مساء أمس الأحد، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للخارجية الليبية على "فيسبوك".

وأضاف البيان أن المنقوش وعبداللهیان بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في شتى المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي.

وفي 15 مارس الحالي، أعلنت الخارجية بحكومة الوحدة، بدء تنسيق الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من طرابلس، وذلك خلال لقاء الوزيرة المنقوش في مكتبها مع السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا.

المصدر: "الوسط"