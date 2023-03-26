الدرك الملكي المغربي يداهم منزلا في الناظور ويضبط كمية كبيرة من المخدرات

صادر عناصر الدرك الملكي المغربي بجماعة قرية أركمان في إقليم الناظور شمال شرق المملكة، كمية كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أنه تم خلال العملية ذاتها توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق في مجال حيازة المخدرات والاتجار بها.

وأفادت بأنه الدرك حجز كمية المخدرات المذكورة مخبأة في منزله.

واشارت إلى عناصر الدرك الملكي تعقبت المتهم بناء على معطيات توصّلت بها ونتائج بحث قامت به، لتقوم بتطويق المشتبه به داخل منزله ثم توقيفه.

ووضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث لتحديد هويات باقي المتورطين.

المصدر: "هسبريس"