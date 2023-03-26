رئيس الحكومة المصرية يصدر قرارا يصنّف موقع سد الكفرة أرضا أثرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا يصنف موقع سد الكفرة الأثري بمنطقة وادي جروان، أرضا أثرية.

ونشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد، قرار مدبولي رقم 1130 لسنة 2023باعتبار سد الكفرة، شرق التبين بمحافظة القاهرة، والبالغ مساحته 25 فدانا، أرضا أثرية.

سد الكفرة هو سد ردمي على وادي القرعاوي يقع على بعد 10 كم جنوب شرق حلوان في مصر.

بنى المصريون القدماء السد في النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد للسيطرة على الفيضانات وهو أقدم سد بهذا الحجم في العالم.

لم يكتمل السد، وظل قيد الإنشاء لمدة 10-12 عاما قبل أن يتم تدميره بسبب الفيضانات.

المصدر: "الأسبوع"