علاء مبارك يغرّد على ترقية السادات لوالده إلى "رتبة فريق" (فيديو)
غرّد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على فيديو يظهر لحظة إعلان قرار الرئيس الراحل أنور السادات، ترقية لواء طيار حسني مبارك، لرتبة فريق، وكتب: "رجال صنعوا التاريخ."
ويظهر الفيديو الذي نشره حساب "العم عز @Ezzpub"، لحظة ترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إلى رتبة الفريق، وكانت البداية مع: ترقية لواء الطيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق.
الرئيس #السادات يقوم بترقية لواء طيار #مبارك قائد القوات الجوية لرتبة الفريق @AlaaMubarak_pic.twitter.com/H2yful9cek— العَم عــز (@Ezzpub) March 25, 2023
وأظهر الفيديو قيام مبارك من مكانه ليتسلم الرتبة الجديدة من قادة عسكريين، ويستدير بعدها لتأدية التحيّة العسكرية أمام رئيس الجمهورية آنذاك أنور السادات.
المصدر: RT