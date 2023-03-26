الداخلية العراقية: القبض على 4 متاجرين بالأعضاء البشرية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على أربعة متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية متكونة من أربعة أشخاص أثناء نقلهم شخصا لبيع أعضائه البشرية من محافظة صلاح الدين إلى محافظة السليمانية".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)