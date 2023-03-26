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بعد حادثة التسرب.. اندلاع حريق في بئر نفط بالكويت

أخبار العالم العربي

بعد حادثة التسرب.. اندلاع حريق في بئر نفط بالكويت
alkhalij-press.com
صورة تعبيرية
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أفادت شركة نفط الكويت، باندلاع حريق محدود في بئر نفط، اليوم الأحد، في البئر التي شهدت حادث تسرب يوم الاثنين الماضي في منطقة العمليات غرب الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن الحريق اندلع بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن طواقم الإطفاء التابعة لها، بالشراكة مع الدفاع المدني، تتعامل مع الحريق وفقا للإجراءات المتبعة في الشركة، كما لم يتم تسجيل إصابات في موقع الحادث.

وأضاف الشركة، أنها كانت مستعدة لوقوع سيناريو مشابه، عقب التسرب الذي حصل يوم الاثنين الماضي، واتخذت الإجراءات اللازمة، لمواجهة الحرائق، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة لحصر تبعات الحريق.

وذكر البيان أن عمليات الشركة في المنطقة لم تتأثر بالحريق.

 

المصدر: RT

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