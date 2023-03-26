القمة الـ32 للجامعة العربية تعقد في المملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل

أعلن الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأحد أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل.

وقال زكي إنه عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه، فإنه من المرتقب أن تعقد القمة الـ32 للجامعة في المملكة العربية السعوية في 19 مايو المقبل.

وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية علي مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها علي مدار 5 أيام.

تجدر الإشارة، إلى أن العام 2023 يُنتظر أن يشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في المملكة العربية السعودية.



المصدر: RT

ناصر حاتم- القاهرة