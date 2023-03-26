 
مباشر

بن علوي يكشف لـRT رأي صدام حسين والقيادة العراقية بالحرب الأمريكية

أخبار العالم العربي

بن علوي يكشف لـRT رأي صدام حسين والقيادة العراقية بالحرب الأمريكية
RT
وزير خارجية عمان السابق في برنامج قصارى القول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v03a

أكد وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي أن القيادة العراقية وفي مقدمتهم صدام حسين كانوا على يقين تام بأنهم لن يكسبوا الحرب وأن المصير المحتوم كان أمامهم.

إقرأ المزيد
يوسف بن علوي: صدام اختار الشهادة على الهروب
يوسف بن علوي: صدام اختار الشهادة على الهروب

وكشف بن علوي الذي قاد الدبلوماسية العمانية قرابة أربعة عقود ليؤسس مع السلطان قابوس ما يعرف بالدبلوماسية الهادئة البعيدة عن الأضواء، أن سلطنة عمان كانت عملت بقوة في مجلس الأمن الدولي ومع الولايات المتحدة على إصدار القرار الأممي "النفط مقابل الغذاء" ليتمكن العراقيون بإدارة وزير التجارة آنذاك مهدي محمد صالح الفعالة من عبور المجاعة التي سعت واشنطن وحليفاتها لأن تعاقب بها شعبا بأكمله عليه أن يدفع ثمن أخطاء سياسات النظام المتهورة.

وأشار الدبلوماسي المخضرم في مقابلة مع برنامج "قصارى القول التوثيقية" ضمن سلسلة برامج بمناسبة مرور 20 عاما على غزو العراق إلى أن كل المبادرات لم تعد تجدي نفعا بفعل موقف شبه موحد للأنظمة العربية بضرورة التخلص من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد غزو الكويت وأن حرب أمريكا على العراق كانت في واقع الأمر مقارعة رؤساء البيت الأبيض المتعاقبين مع صدام حسين، انتهت كما يعبر بن علوي "باصطياده أخيرا"!.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا