مستوطنون يحرقون منزلا فلسطينيا في بلدة سنجل شمال رام الله (فيديو)

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، الأحد، بأن مستوطنين أقدموا على إحراق منزل فلسطيني في بلدة سنجل شمال رام الله.

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وأظهر مقطع فيديو النيران مستعرة في المنزل بينما يحاول شبان إخماد الحريق.

وتتعرض بلدة سنجل لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين من البؤرتين الاستيطانيتين "جفعات هرئيل" و"هرواة" ومستوطنتي "شيلو" و"معاليه ليبونة" المقامة على أراضي المواطنين في البلدة والقرى المجاورة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات مجموعات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وغالبا ما تكون في حضور وبحماية الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT + وفا