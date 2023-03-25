إعلام إسرائيلي: إصابة مستوطنين اثنين في إطلاق نار على مفرق حوارة جنوب نابلس (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم السبت، إن مستوطنين اثنين أصيبا في إطلاق نار على مفرق حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن إصابة أحد المستوطنين خطيرة والثاني متوسطة.

وأفادت بأن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

ووصلت الفرق الطبية إلى مكان إطلاق النار ونقلت المصابين إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار في منطقة حوارة.

وذكرت مراسلة RT أن الجيش طارد سيارة في منطقة بيتا جنوب نابلس.

وأشارت إلى أن الجيش أغلق بعض مداخل جنوب نابلس واستدعى قوات إضافية لحوارة في إطار مطاردة منفذي العملية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية