إعلام تونسي.. عربة أمنية تحاول دهس 3 صحافيين

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن 3 صحافيين تعرضوا لمحاولة دهس بعربة تابعة لقوات الأمن بينما كانوا يرافقون زيارة وزير الداخلية التونسي إلى ولاية جندوبة شمال غربي البلاد.

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ونقلت قناة "نسمة" المحلية عن فرع الشمال الغربي للنقابة الوطنية للصحافيين، تأكيده في بيان، بأن الصحافي هشام الصغيري مراسل الإذاعة التونسية في جندوبة والصحافي المولدي الزوابي مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، والصحافي الأسعد الحرزي مراسل إذاعة إكسبرس أف أم، تعرضوا لمحاولة دهس باستخدام سيارة أمنية تابعة للأمن الوطني في إقليم جندوبة بالطريق الوطنية رقم 6 على مستوى منطقة الجريف، خلال تغطيتهم لزيارة وزير الداخلية إلى المنطقة، فيما تم منعهم من قبل مدير إقليم الأمن الوطني في المنطقة من تغطية الزيارة.

ووفق البيان، فقد قام الصحافيون الثلاثة على إثر الحادث بالإبلاغ عن احتجاجهم إلى السلطات المعنية، في انتظار القيام بإجراءات التقاضي.

وأعرب فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالشمال الغربي في بيانه، عن إدانته الشديدة لهذه التصرفات، مطالبا وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين.

المصدر: نسمة