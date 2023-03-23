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تونس.. الحكم بالإعدام شنقا على متهم أدين بالإرهاب

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تونس.. الحكم بالإعدام شنقا على متهم أدين بالإرهاب
AP
تونس
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حكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بالإعدام شنقا حتى الموت على متهم أدين بتفجير لغم أرضي أدى إلى مقتل نقيب بالجيش.

وتعود وقائع ملف القضية إلى شهر يونيو 2019 عندما تعرضت عربة عسكرية إلى التفجير بواسطة لغم أرضي مما أدى إلى مقتل نقيب بالجيش التونسي وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين إلى إصابات متفاوتة.

وتمكنت الوحدات الأمنية من الكشف عن العنصر الإرهابي رائد التواتي، ومتهمين آخرين يقفون وراء العملية الإرهابية.

وقد قضت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت في حق التواتي بالإضافة إلى الحكم بسجنه مدة 50 عاما من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.

كما أصدر القضاء حكما بسجن متهم ثان مدة 8 أعوام ومتهمين اثنين آخرين من بينهما فتاة، أربعة أعوام مع الخضوع للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام بعد نهاية العقوبة السجنية.

المصدر: "موزاييك"

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