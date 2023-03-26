خبير مياه مصري يدحض ما أعلنته السلطات الإثيوبية بشأن نسبة الانتهاء من عملية بناء "سد النهضة"

علق الدكتور المصري عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، على إعلان السلطات الإثيوبية الانتهاء بنسبة 90% من إجمالي عملية بناء "سد النهضة".

وفي منشور له عبر صفحته بموقع "فيسبوك" بعنوان "نسبة البناء في سد النهضة حوالى 78% (85% خرسانة، 70% كهرباء)، أشار شراقي إلى أن أديس أبابا كانت أعلنت عام 2021 أن نسبة الانتهاء من بناء السد بلغت 80%، وعام 2019 بلغت نسبة الانتهاء 70%، وبالتالي فمن المتوقع أن تنتهي إثيوبيا من البناء بشكل كامل عام 2025.

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وذكر أن إعلان إثيوبيا لنسب بناء السد غالبا تكون موجهة للداخل الإثيوبي ويكون مبالغا فيها.

وأفاد بأن الإعلان الأخير والانتهاء من 90% من أعمال السد التي تشمل الخرسانة والكهرباء، مبالغ فيه.

وأشار إلى أن المتبقي من الخرسانة حوالى 1.6 مليون متر مكعب من إجمالي السد طبقا للشركة المنفذة "We Build" أي بنسبة 85%.

وتابع قائلا: "أما الكهرباء فهي متأخرة حيث أنه لم يتم تركيب سوى توربينين اثنين فقط من إجمالي 13 توربينا، والعمل في تركيب التوربينات يحتاج إلى وقت كبير وأعمال فنية دقيقة".

وأوضح أن تركيب التوربينين استغرق حوالي سنتين، ولم يعملا معا حيث تعثر الانتهاء من الثاني في افتتاح الأول يوم 20 فبراير 2022، قائلا إن الثاني تم تدشينه بعد 6 أشهر من التوربين الأول.

ونشر صورة من الأقمار الصناعية قال إنها تشير إلى استمرار فتح بوابة التصريف الشرقية مع تشغيل محدود لتوربين واحد أو اثنين، مع استمرار انحسار البحيرة وبعدها عن سد السرج.

المصدر: وسائل إعلام مصرية