لواء سابق بالاستخبارات المصرية: واشنطن والغرب يدفعان العالم للهاوية

قال تامر الشهاوي، اللواء المتقاعد بالاستخبارات العسكرية المصرية في تصريح لـRT، إن واشنطن والغرب يدفعان العالم لحافة الهاوية بإصرارهما على انتهاك ثوابت الأمن القومي الروسي.

وأضاف اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي السابق أن أمريكا والغرب يدفعان العالم نحو الخيارات الصعبة.

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وصرح بأن الولايات المتحدة والغرب يقودان العالم إلى حرب عالمية بإصرارهما على عدم احترام محيط الأمن الاقليمي الروسي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدفع الثمن.

وتابع قائلا: "مر عام على اندلاع الأزمة الأوكرانية وحققت روسيا مرادها من العملية العسكرية ونستطيع القول إن الأمر حسم عسكريا لصالح موسكو وانتقل الصراع إلى صراع اقتصادي سياسي بين موسكو وواشنطن".

وأردف بالقول "المتابع لتطورات الأزمة يستطيع أن يدرك أن كل ما تم الإعلان عنه من مساعدات غربية لكييف لم يسفر عن أي تغيير لصالحها عسكريا بل نستطيع القول إن كييف انهارت تماما ولم تستطع المساعدات الغربية في تحسين الوضع العسكري والسياسي الأوكراني".

ونوه الشهاوي إلى أنه ومنذ اندلاع الأزمة، أظهرت روسيا مرونة كبيرة في التعامل مع الدعوات العالمية لإنهائها، وأظهرت رغبتها في ذلك شريطة احترام أمنها وهو حقها المشروع.

وذكر أنه وعلى الجانب الآخر أصرت الولايات المتحدة والناتو في التصعيد الدولي عسكريا وسياسيا واقتصاديا ولم تستجب لكل الدعوات العالمية الداعية إلى إنهاء الأزمة بل قذفت بحمم التصعيد إلى أبعد مدى في محاولة منها للحفاظ على صورتها ونفوذها في العالم.

وشدد على حقيقة مفادها بأن العقوبات الغربية ولا قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين لم تنجح في تقويض إرادة موسكو في الحفاظ على أمنها.

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وأشار إلى أن الأزمة أظهرت القرارات الانتقائية للمحكمة الجنائية الدولية وبالطبع لا ننسى التهديد الأمريكي لقضاة المحكمة الجنائية منذ 5 أعوام إذا قبلت أي دعوة ضد أي أمريكي بشأن جرائم حرب في أفغانستان والعراق.

ولفت إلى أن أوكرانيا تعيش أزمة حقيقية الآن بعد نفاد الذخيرة لكافة الأسلحة تقريبا.

وختم بالقول "إن إعلان بريطانيا مؤخرا إمداد الجيش الأوكراني بذخائر يورانيوم مخصب هو تصعيد خطير قابله فورا رد فعل من الكرملين اليوم، حيث قرر الرئيس بوتين إرسال قنابل نووية تكتيكية إلى بيلاروس، والجدير بالذكر أن روسيا تمتلك 2000 قنبلة نووية تكتيكية، بينما كل ما تملكه أوروبا 100 قنبلة لا غير، وهذا دليل آخر على أن واشنطن والناتو يلقون العالم بحمم جحيم مستعر بل قد يدفعون العالم بتهورهم إلى أتون حرب عالمية ثالثة".

RT - ناصر حاتم