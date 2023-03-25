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تواضع بن سلمان يشعل مواقع التواصل! (فيديو)

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تواضع بن سلمان يشعل مواقع التواصل! (فيديو)
Globallookpress
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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أثارت ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ثناء أحد مهنئيه بحلول شهر رمضان، انتشارا وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث رأى ناشطون أنها تنم عن تواضع كبير.

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ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد مقطع فيديو خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان، معلقا: "ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم: تقدير للعلماء واحترام للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضع عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار".

وبدا بن سلمان في الفيديو يقول: "واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة"، وذلك بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا، فأعاد آلاف الناشطين نشره عبر حساباتهم فيما شاهده أكثر من مليون متابع حتى الآن.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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