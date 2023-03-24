الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بسخاء لمنصة "جود للإسكان"

دشن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال.

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وقد تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون ريال، فيما تبرع ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن مبادرة الملك سلمان وولي عهده تأتي في إطار "حرص القيادة الرشيدة على دعم سائر الجهود والمبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجا".

بدوره، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن "هذه المساهمة السخية غير المستغربة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، جاءت تدشينا لحملة اكتتاب "جود الإسكان الخيري"، وتشديدا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية".

المصدر: سبق