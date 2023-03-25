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مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على "سانت ليغو" (صور)

أخبار العالم العربي

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على
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اعتصم مئات العراقيين في بغداد احتجاجا على قانون "سانت ليغو" الانتخابي (العمل بنظام الدائرة الواحدة)، الذي من المقرر أن يقره البرلمان العراقي.

ونشرت وسائل إعلام عراقية صورا للتظاهرات، إذا تجمع العشرات في منطقة العلاوي وسط بغداد استباقا لجلسة البرلمان.

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد، وهو يقضي بعودة العمل بما يعرف بنظام "سانت ليغو" الانتخابي، وبموجبه تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، ويلغي القانون في حال إقراره العمل بالدوائر المتعددة.

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على
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وشهدت منطقة العلاوي انتشارا أمنيا كثيفا، تزامنا مع توافد المعتصمين.

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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