فلسطين.. "الهيئة المستقلة" تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي أبو رزق

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الصحفي هاني أبو رزق، مؤكدة أن احتجازه يتنافى مع ما تنص عليه القوانين التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه "تم احتجاز الصحفي أبو رزق يوم أمس الخميس إثر مشادة حدثت بينه وبين شرطي مرور في منطقة ساحة السرايا وسط مدينة غزة، أثناء تواجده وعدد من الصحفيين لتصوير أجواء شهر رمضان المبارك، حيث طلب منه الشرطي الحصول على إذن بالتصوير في تلك المنطقة".

ووفق إفادة الصحفي أبو رزق فقد "تعرض للاعتداء بالضرب أثناء احتجازه".

وقالت الهيئة: "لضرورة احترام المعايير القانونية التي لا يجوز احتجاز الصحفيين على خلفية عملهم الصحافي، وأن التصوير في الأماكن العامة لا يشكل مخالفة ولا يتطلب إذنا من الجهات الرسمية".

وطالبت "بضرورة التحقيق في الحادثة المذكورة، ووضع ضوابط لعدم تكرارها وحماية حقوق الصحفيين واحترام عملهم، ومحاسبة من يرتكب مخالفات تنتهك حقوقهم".

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاعتداء على الصحفي هاني أبو رزق، مراسل صحيفة "الحياة الجديدة"، واعتقاله خلال تصويره لأجواء أول أيام شهر رمضان المبارك في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وطالبت بالاعتذار للصحفي عن هذا الاعتداء الذي يعتبر اعتداء على كل الجسم الصحفي.

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المصدر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"