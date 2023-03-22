مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: مفاوضات صعبة جدا مع إسرائيل قد تتوج بانتصار الأسرى

أفاد مكتب "إعلام الأسرى" في فلسطين بأن "قيادة الأسرى تخوض مفاوضات صعبة جدا مع إدارة سجون إسرائيل لإعادة حقوق الأسرى، وقد تتوج في السويعات القادمة بانتصار الحركة الأسيرة".

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: "الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يقررون الالتحاق بركب المضربين عن الطعام في قادم الأيام، دعما واسنادا لهم في معركة بركان الحرية أو الشهادة".

ومساء اليوم الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من أريحا عند حاجز نصبته شرق رام الله.

وأوضح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد علي أبو جنادي من سكان مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، على حاجز طيار عند ما يسمى "دوار كراميلو" قرب بلدة الطيبة شرقي رام الله".

المصدر: RT + "وفا"