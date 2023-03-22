الأمير الحسين بن عبد الله ينشر مشاهد من بطولات الجيش الأردني في "معركة الكرامة " ضد إسرائيل (فيديو)

نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله مقطع فيديو تضمن مشاهد من بطولات الجيش الأردني في معركة الكرامة التي انتصر فيها الجيش الأردني على الجيش الإسرائيلي.

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وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر الأمير الحسين مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "في هذا الوطن، للكرامة أم… أنجبت أسوداً ما هابوا المنيّة. أم علّمت أبناءها الصمود فصمدوا، وحمّلت أبناءها البندقية فقاتلوا، وأعدّتهم للشهادة فانتصروا. في هذا الوطن، الأم مدرسة صمود؛ ولّادة أحرار! فهنيئا لنا جميعا".

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأردني صوت بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، على خلفية تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.

وطالبت لجنة فلسطين النيابية وعدد كبير من النواب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بناء على مقترحات عديدة قدمت بهذا الشأن.

كما دانت وزارة الخارجية الأردنية استخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة وفلسطين المحتلة.

المصدر: RT