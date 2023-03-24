تونس.. وزارة التربية ترفع قضية عاجلة لوقف بث 'فلوجة"

استنكر وزير التربية التونسي، محمد علي البوغديري، بشدة ما تضمنه مسلسل ''فلوجة'' من أحداث، ويبث على قناة "الحوار التونسي".

وقال وزير التربية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الجمعة، إن هذا العمل الدرامي أساء كثيرا لكامل الأسرة التربوية من تلامذة وأساتذة وقيمين ومديري معاهد، مؤكدا أن محتواه "لا يعكس الواقع الحقيقي للتلاميذ والإطار التربوي الذين يجتهدون من أجل تحصيل العلم والمعرفة".

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وأشار إلى أن مسلسل "فلوجة" تضمّن مشاهد صادمة وعنيفة لها تأثير سلبي على التلاميذ.

وأكد البوغديري أن وزارة التربية سترفع قضية استعجالية لإيقاف بث هذا العمل، مضيفا أن المجلس الوزاري الذي عقد صباح الجمعة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قد تطرق إلى هذا العمل وأن المجلس أجمع على أن المشاهد التي يحتويها المسلسل عنيفة ولا تعكس واقع المؤسسات التربوية.

واعتبر أن ما جاء في المسلسل "مجانب للحقيقة" وأن مشاهد المخدرات والعنف هي "حالات قليلة جدا وليست بهذا الحجم من التهويل".

وأثارت الحلقة الأولى من مسلسل "فلوجة جدلا واسعا خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويرى عدد من النقاد والأكاديميين أن دور الفن هو تعرية الواقع وفضحه ودق ناقوس الخطر للفت الانتباه إلى الظاهرة بهدف معالجتها، فيما يرى آخرون أن الأعمال الدرامية ينبغي أن تُراعي خصوصية شهر رمضان ومشاعر التونسيين في هذا الشهر، وأن تكون حرية التعبير مسؤولة.

هذا، ووجه المندوب العام لحماية الطفولة مراسلة إلى "الهايكا" بخصوص المسلسل التلفزي "الفلوجة".

وحسب معطيات نشرتها "موزاييك" فإن مندوب حماية الطفولة طلب من "الهايكا" التدخل لتغيير توقيت بث المسلسل ووضع " يافطة" تتعلق بتحديد السن لمتابعي المسلسل .

المصدر: وسائل إعلام تونسية