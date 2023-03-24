مصر.. ضوابط صارمة على تدخين الشيشة في رمضان

ذكّرت وسائل إعلام مصرية بضوابط تدخين الشيشة في رمضان، بموجب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

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وقال موقع القاهرة 24 المصري إن من ضمن ضوابط تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، حظر تقديمها لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويلتزم القائمون على المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك.

وأضاف أن القانون فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظر وجودها في الأماكن المخصصة للأطفال مع وضع لافتة في مكان بارز تشير إلى الأماكن المخصصة بالمدخنين وغير المدخنين، وحظر تواجد الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.

كما يمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام، ويجب وضع التبغ في أوانٍ محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على أرفف ألومنيوم.

ويلزم القانون بتنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عمل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

وحددت اللجنة العليا لتراخيص المحال سعر ترخيص الشيشة في القرى والنجوع، من 600 إلى 800 جنيه حسب مساحة المحل، ففي حالة المحلات أقل من 100 متر يكون السعر 600 جنيه، وفي حالة كانت المحلات أكبر من 100 متر يكون سعر الترخيص 800 جنيه، بينما تتراوح رسوم التراخيص المدن والأحياء، بين 2000 إلى 8 آلاف جنيه، وتحدد أيضًا حسب مساحة المحل، مشيرا إلى أن رسوم التراخيص تتراوح من 7 آلاف إلى 10 في مراكز المحافظات.

المصدر: القاهرة 24