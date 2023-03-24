مصر.. إعلان على جبل "موسى" في سيناء يثير ضجة وغضبا واسعا

تسبب تصوير إعلان لأحد البنوك المصرية على جبل "موسى" بشبه جزيرة سيناء بحالة من الغضب والجدل داخل مصر بسبب ما اعتبره الكثيرون إنه إهانة لقدسية الجبل.

وتعرض كل من الفنان محمود العسيلي، والفنان حمزة نمرة، خلال الإعلان لانتقادات حادة وهو ما اعتبره البعض إساءة لقدسية المكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لمحمود العسيلي وهو على جبل موسى كما تداولوا صورا أثناء غناء العسيلي لأغنية جوايا نور ما ينطفيش، لانتقاده بشكل كبير، بسبب غنائه على جبل موسى وهو نفس المكان الذي تحدث فيه النبي موسى مع الله عز وجل.

وفي هذا الصدد قال أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "العسيلى لابس سلاسل وبيغنى لبنك مصر.. بيغني فين؟! بيغني وهو واقف على البقعة الطاهرة اللي ربنا كلم فيها سيدنا موسى عليه السلام، والمكان الوحيد على الأرض اللي تجلى فيه رب العالمين.. جبل الطور سيدنا موسى لما جه يطلع على الجبل ربنا قاله فأخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وإحنا في غفلة والله".

وأضاف آخر: "إعلان إيه اللى عاجبكوا ده؟! وعارضة إيه اللى مخلياكوا مبهورين بيها !! إنتو عارفين العسيلي بيرقص وبيغنى مع بنات بلبس خليع فين؟ واقف على جبل سيدنا موسى المكان المُقدس اللى كٓلم فيه ربنا بجلالة قدره هو بيغنى فيه سيدنا موسى لما جه يطلع على الجبل ربنا قاله فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، ده إن دل على شيء".

المصدر : وسائل إعلام مصرية