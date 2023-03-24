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مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أحيا 100 ألف مصل فلسطيني، الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى، وفق ما أفادت مراسلتنا.

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يأتي ذلك، بينما نشرت القوات الإسرائيلية حواجز في محيط البلدة القديمة، وشددت الإجراءات الأمنية. 

وعزز الجيش الإسرائيلي قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، ودقق في هويات الفلسطينيين ورفض دخول بعضهم، فيما شهد معبر قلنديا شمال المدينة وحاجز 300 جنوبها، ازدحاما على بوابات الدخول من الضفة الغربية باتجاه القدس.

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

مئة ألف مصل أحيوا الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى (فيديو)  
RT

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارا بشأن دخول سكان الضفة للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح سلطات الاحتلال للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاما، والرجال فوق 55 عاما، الوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، لكنها تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاما.

المصدر: RT

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