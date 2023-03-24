سفير ألمانيا في تونس: برلين على استعداد لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي
Sputnik
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أكد سفير ألمانيا في تونس، بيتر بروغل، يوم الخميس، استعداد بلاده لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وجاء تصريح السفير خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بمقر الوزارة في تونس العاصمة.
وأعرب السفير الألماني عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع تونس وعن استعداد ألمانيا الدائم لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وفي معاضدة مساعيها ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جهته، نوه الوزير نبيل عمار بالطابع المتميز للعلاقات الثنائية، معبرا عن الرغبة في تطويرها في جميع المجالات.
المصدر: وسائل إعلام تونسية