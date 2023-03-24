 
مباشر

سفير ألمانيا في تونس: برلين على استعداد لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي

أخبار العالم العربي

سفير ألمانيا في تونس: برلين على استعداد لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي
Sputnik
تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzlt

أكد سفير ألمانيا في تونس، بيتر بروغل، يوم الخميس، استعداد بلاده لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وجاء تصريح السفير خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بمقر الوزارة في تونس العاصمة.

وأعرب السفير الألماني عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع تونس وعن استعداد ألمانيا الدائم لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وفي معاضدة مساعيها ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

من جهته، نوه الوزير نبيل عمار بالطابع المتميز للعلاقات الثنائية، معبرا عن الرغبة في تطويرها في جميع المجالات.

سفير ألمانيا في تونس: برلين على استعداد لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي
/ Facebook
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار وسفير ألمانيا في تونس بيتر بروغل

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا