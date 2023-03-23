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"الانتقالي الجنوبي": لسنا ملزمين بأي اتفاق سعودي إيراني يمسّ جنوب اليمن

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حسب موقع CNN العربي، أنه لن يلتزم بأي اتفاق سعودي حوثي يمسّ جنوب اليمن.

ونقل الموقع عن المجلس، الذي يسيطر على الأجزاء الجنوبية من اليمن، أنه "لن يكون ملزما بأي اتفاق سعودي حوثي يمس الأمور المتعلقة بالجنوب، سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد".

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وأضاف المجلس الذي تدعمه الإمارات، في بيان للموقع، أن "الرياض قد عزلت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات"، وأكد أنه "يدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية".

وقال مسؤول إماراتي لـ "CNN" في بيان إن بلاده "تدعم جهود المملكة العربية السعودية للانخراط المباشر مع مليشيات الحوثي"، ويقدر دورها في "دفع الجهود متعددة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن برعاية الأمم المتحدة".

الإمارات عضو في "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن، لكنها سحبت قواتها جزئيا من هناك عام 2019.

المصدر: "CNN"

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