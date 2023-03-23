إضاءة فانوس رمضان في القدس (فيديو)  

شارك مئات الفلسطينيين يوم الخميس في إضاءة فانوس رمضان في القدس.

وتهدف هذه الفعالية، بحسب مصادر فلسطينية، إلى إيصال رسالة صمود وتحد من مدينة القدس إلى العالم بأن الفلسطينيين ما زالوا يحافظون على هويتهم وتراثهم وعروبتهم وأن المقدسيين يتمسكون بإحياء إنارة الفانوس حفاظا على عادات شهر رمضان المبارك ولترسيخها في أذهان الأجيال الجديدة في ظل التهويد المستمر الذي تتعرض له المدينة المقدسة.

والأربعاء، وثق مقطع فيديو مشاهد مميزة لتزيين شوارع وأزقة البلدة القديمة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ونشر مغردون ونشطاء مشاهد جميلة لتزيين أزقة البلدة القديمة والتي تتلون جدرانها وسماؤها بألوان مختلفة عقب مبادرات يشرف عليها شبان ومؤسسات مقدسية.

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

وفي طقس احتفالي، كان أهالي وسكان مدينة رام الله على موعد مساء الأربعاء مع إنارة فانوس رمضان في ميدان راشد الحدادين قرب مبنى بلدة رام الله الجهة المنظمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مفتي القدس الشيخ محمد حسين، فرض إسرائيل قيودا جديدة على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وطالب الشيخ محمد حسين بـ"تدخل عربي ودولي لمنع الاحتلال من التصعيد".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية