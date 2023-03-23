مصر.. حريق ضخم يلتهم فوانيس رمضان في الدقهلية (صور)

اندلع حريق ضخم في محافظة الدقهلية المصرية في خيمة فوانيس رمضان بالقرب من منطقة سندوب.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بنشوب حريق في خيمة رمضانية بالقرب من منطقة سندوب، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم السيطرة على الحريق وجاري الفحص لبيان سبب الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأشارت التحريات الأولية أن نشوب الحريق جاء نتيجه ماس كهربائى، وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية وجاري السيطرة علي الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية