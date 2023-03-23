 
مباشر

مصر.. حريق ضخم يلتهم فوانيس رمضان في الدقهلية (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. حريق ضخم يلتهم فوانيس رمضان في الدقهلية (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzjc

اندلع حريق ضخم في محافظة الدقهلية المصرية في خيمة فوانيس رمضان بالقرب من منطقة سندوب.

مصر.. حريق ضخم يلتهم فوانيس رمضان في الدقهلية (صور)

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بنشوب حريق في خيمة رمضانية بالقرب من منطقة سندوب، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم السيطرة على الحريق وجاري الفحص لبيان سبب الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

مصر.. حريق ضخم يلتهم فوانيس رمضان في الدقهلية (صور)

وأشارت التحريات الأولية أن نشوب الحريق جاء نتيجه ماس كهربائى، وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية وجاري السيطرة علي الحريق. 

مصر.. حريق ضخم يلتهم فوانيس رمضان في الدقهلية (صور)

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا