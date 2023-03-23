الجزائر.. السجن 10 سنوات لـ3 تجار أدينوا باحتكار التمور

قضت محكمة جزائرية بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار لكل من ثلاثة متهمين، أدينوا باحتكار التمور لرفع أسعارها في شهر رمضان.

وحسب بيان صحفي فإن عملية إيقاف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية في محكمة الرويبة شرقي العاصمة، جاء في أعقاب اكتشاف مستودع تبريد غير مرخص يستعمل لتخزين مادة التمور، وأضاف البيان أن التحريات أسفرت عن توقيف 3 متهمين محل المتابعة ومحاكمتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وجاء في بيان لمصالح الأمن الحضري الثالث لأمن الرويبة بالعاصمة، أنه تم خلال العملية، ضبط وحجز 4420 كلغ من مادة التمر، و795 كغ من مواد غدائية مختلفة.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

المصدر: "النهار"