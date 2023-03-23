داعية أزهري يثير الجدل بتصريح حول رقص الزوجة لزوجها في صيام رمضان

أثار الداعية المصري، أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر جدلا واسعا في البلاد، بعد حديثه عن حكم رقص الزوجة لزوجها في رمضان قبل الإفطار.

وقال أحمد كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الرقص الشرقي من الزوجة لزوجها في نهار رمضان حرام؛ معللا حكمه السابق بأن هذا الأمر يعرض الزوجين إلى خطر إتمام الجماع أو الوقوع في المحرمات ومفسدات الصيام بنهاية المطاف، وهو بذلك ارتكاب لكبيرة من الكبائر، وهي الفطر عمدا في رمضان.

واستند كريمة في حكمه السابق إلى القاعدة الفقهية التي تقول: ما أدى إلى حرام فهو حرام.

وبيّن كريمة أن رقص الزوجة لزوجها ليس محرمًا في حد ذاته _وإن كان ليس من كرم الأخلاق ونبلها_ إلا أنه يحرم في نهار رمضان؛ لئلا يقع الزوجين في الجماع فيبطل صيامهما، ويلزمهما قضاء اليوم، والتكفير عنه بصيام 60 يومًا آخرين.

من هذا المنطلق، رأى كريمة أن تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، أو فعل أي من مقدمات الجماع، حرام لأنه يردي إلى حرام، وإن كان حلالاا في ذاته.

وتسبب حديث كريمة في جدل وغضب واسع في مصر، حيث يرى البعض أنه لا داعي التحدث في هذه الأمور، خصوصا وأنه من المعروف المحلل والمحرم خلال شهر رمضان خلال النهار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية