حزب الله: المنطقة بدأت تتحرك عكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن المنطقة بدأت تتحرك عكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي، وإن الاتفاق الإيراني السعودي أسقط مشروع جعل إيران عدوا بديلا عن إسرائيل.

وعبر حسابه في "تويتر" أضاف قاسم أن "محاولة ترتيب العلاقة مع سوريا من قبل الإمارات وتركيا والسعودية ودول أخرى فيه خير لكل هذه الدول".

وطرح قاسم عددا من التساؤلات فيما يخص لبنان، قائلا: "خَبِرنا الشجاعة بموقف المقاومة وشعبها، فاستعدنا حدودنا البحرية ونفطنا وغازنا"، ودعا إلى الاستفادة من "عكس الاتجاه" في المنطقة، من أجل "إعادة نظرنا كلبنانيين في مقاربة قضايانا لنخرج من دوامة التنافس في فضاء الإعلام".

1- بدأت المنطقة تتحرك بعكس الاتجاه الأميركي الإسرائيلي، فالاتفاق الإيراني السعودي أسقطَ مشروع جعل إيران عدواً بديلاً عن إسرائيل، ومحاولة ترتيب العلاقة مع سوريا من قبل الإمارات وتركيا والسعودية ودول أخرى فيه خير لكل هذه الدول. — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) March 23, 2023

وتساءل قاسم: "متى ينتهز لبنان الفرصة للتمرد على الضغط الأمريكي الأوروبي فيحضر الكهرباء 24/24 بواسطة الصين ضمن نظام BOT؟ ومتى ينسِّق لبنان بجرأة مع سوريا لعودة النازحين إلى بلدهم؟".

وأضاف: "لقد ساهم الغرب في انهيار بلدنا بالعقوبات وفرض النزوح، ولم يبقَ ما نخسره، فأي موقف وطني شجاع سيعكس الاتجاه؟".

المصدر: RT