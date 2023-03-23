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عمرو موسى يكشف سبب رفض صدام حسين وجود مفتشين دوليين (فيديو)

أخبار العالم العربي

عمرو موسى يكشف سبب رفض صدام حسين وجود مفتشين دوليين (فيديو)
Globallookpress
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كشف الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، في حديث لـRT عن سبب رفض الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وجود مفتشين دوليين، وذلك قبل غزو العراق عام 2003.

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وفي حديث لبرنامج "قصارى القول" بمناسبة الذكرى 20 لغزو العراق، قال موسى: "في عام 2002 وخلال لقائي صدام حسين في بغداد سألته هل لديك أسلحة نووية أو نشاط نووي؟ فكان جوابه "لا".. فأعدت تكرار السؤال عليه، وهو أعاد تأكيد إجابته السابقة.

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وأشار موسى إلى أنه سأل صدام حسين عن سبب رفضه للمراقبين الدوليين، فأجاب بأنهم "ليسوا مراقبين هم يسألون الناس في الشوارع والمقاهي عن رأيهم في الحكم وهذا ليس عمل مراقبين".

المصدر: RT

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