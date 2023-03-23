في ذكرى غزو العراق.. مواقع التواصل تستحضر مواقف قديمة وحديثا بين بن جاسم وصدام حسين

أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل، تداول مقاطع فيديو من مقابلة أجراها رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، قال فيها إن "دول الخليج جميعها تعاونت مع واشنطن خلال غزو العراق" عام 2003.

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وجاءت تصريحات بن جاسم في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن "الكل كان يتعاون مع الأمريكيين في هذا الموضوع، الكل، والدليل على ذلك أن الطلقات سواء كانت كروز أو كانت طيارات أو كذا خرجت أغلبها من دولنا".

وأضاف "أنا ذهبت لصدام (الرئيس العراقي الراحل صدام حسين) باقتراح آنذاك وصارت ضجة وكان الاقتراح هو أن يعلن أنه خلال سنة انتخابات وينسحب هو من المشهد السياسي وطبعا كان رده بما معناه الرفض"، ولكن كان نقاش 3 ساعات معه شخصيا وكان نقاش صريح وأنا صرحت وأنا في بغداد أن قطر ستتعاون مع الولايات المتحدة في العملية العسكرية".

وأضاف: "حتى هو (صدام حسين) سألني سؤال قال لي أنا أفهم أني غزيت الكويت وأفهم أن الكويت تبي تنتقم منا ولكن أنتم والسعودية ليش؟ فقلت له أولا الي انت عملته في الكويت لا يمس الكويت بل يمس كل دول مجلس التعاون وأنت بدأت عمل فأصبحت خطر علينا كدول صغيرة في المنطقة ولذلك يجب أن تتعاون في عملية حل هذا الإشكال بانسحابك من المشهد حفاظا على العراق".

قال حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، لبي بي سي إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترفض توفير الدعم للقوات الأمريكية أثناء غزو العراق للإطاحة بنظام صدام حسين.

يمكنكم مشاهدة اللقاء، الذي أجراه مراسل بي بي سي الخاص @FerasKilaniBBC ، على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب. pic.twitter.com/bHY0sGykqD — BBC News عربي (@BBCArabic) March 22, 2023

يأتي ذلك، في الذكرى العشرين على الغزو الأمريكي للعراق.

المصدر: مواقع التواصل+ بي بي سي