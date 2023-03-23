كندا: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي مخزية وغير مقبولة

دانت كندا التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قبل أيام والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

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وقال المتحدث باسم الشؤون العالمية الكندية عبر رسالة بريد إلكتروني، لوسائل إعلام، بعد أن طلبت تعليقا على الموضوع، إن "التصريحات المخزية من الوزير سموتريتش غير مقبولة".

وأضاف "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات، وإلى وقف فوري للتوترات مع دخولنا شهر رمضان".

المصدر: وكالات