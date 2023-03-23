نصرالله يوضح ما أثير حول "ملحق عن لبنان" في الاتفاق بين السعودية وإيران

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أن ما تم تداوله حول إدراج ملحق خاص بلبنان في الاتفاق بين السعودية وإيران، هو "خبر غير صحيح، وليس له أساس من الصحة".

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وأضاف في كلمة تلفزيونية الأربعاء، "أصلا ما جابوا سيرة لبنان، كلمة لبنان لم تذكر في هذا اللقاء لا من قريب ولا من بعيد".

وأردف نصرالله: "خلينا نخففها شوية، ونقول ناخد الأمور بواقعية هذا المناخ الإيجابي، لازم نستفيد من هذا المناخ داخليا من هذا المناخ الإيجابي لنحقق هذا الإنجاز والاستحقاق"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية في لبنان.

وكانت طهران والرياض، توصلتا إلى اتفاق لإعادة العلاقات بين البلدين، بمبادرة صينية، بعد قطيعة دامت قرابة 7 سنوات.

من جهة أخرى، أكد نصر الله أن "الجميع يتفقون على أن تحسين الوضع المعيشي في البلاد يرتبط بتحسين الاقتصاد، مشيرا إلى أن "الصين جاهزة لتقديم المساعدة في هذا الشأن".

وتابع: "العالم يتجه شرقا، ومثال على ذلك السعودية التي دعت الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض وأقامت المؤتمرات له ولم يحاسبها أحد".

وأكمل نصر الله: "لا مبرر للخوف في لبنان من التعاون مع الصين وذلك يحتاج لقرار وشجاعة سياسيين"، موضحا أن "هناك اقتصادات معرضة للانهيار في العالم والكثير من الدول الكبرى قد تنهار بسرعة".

المصدر: وكالات