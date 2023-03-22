حسن نصر الله: العالم يتجه شرقا ولا مبرر للخوف في لبنان من التعاون مع الصين

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن "الجميع يتفقون على أن تحسين الوضع المعيشي في البلاد يرتبط بتحسين الاقتصاد" مشيرا إلى أن "الصين جاهزة لتقديم المساعدة في هذا الشأن".

وفي التفاصيل، قال حسن نصر الله: "على الدولة أن تتخذ تدابير لمواجهة التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي وسعر الصرف"، لافتا إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان ليس منطقيا، وأن منع عمليات المضاربة مسؤولية الدولة".

وأضاف نصر الله: "المساحة الرمادية بين الزعامات اللبنانية أصبحت ضيقة جداً لكن لا مبرر لعدم الدعوة لطاولة حوار للشأن الاقتصادي والمعيشي".

وتابع: "الجميع يجمع على أن تحسين الوضع المعيشي يرتبط بتحسين الاقتصاد والصين جاهزة لتقديم المساعدة في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن "العالم يتجه شرقا، ومثال على ذلك السعودية التي دعت الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض وأقامت المؤتمرات له ولم يحاسبها أحد".

وأكمل نصر الله: "لا مبرر للخوف في لبنان من التعاون مع الصين وذلك يحتاج لقرار وشجاعة سياسيين"، موضحا أن "هناك اقتصادات معرضة للانهيار في العالم والكثير من الدول الكبرى قد تنهار بسرعة".

واستطرد أمين عام "حزب الله": "ندعو إلى التعاون والتكافل بين الناس للمساعدة ولا سيما على أبواب شهر رمضان، وحزب الله بكل إمكاناته ومؤسساته يقف إلى جانب الناس وهذا دورنا دائما".

وعن الانتخابات الرئاسية في لبنان، قال نصر الله: "الأمور تسير ببطء لكن المساعي مستمرة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان"، مؤكدا أن "القرار داخلي بالدرجة الأولى والعامل الخارجي مساعد وليس حاسما".

وأردف: "ما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان واليمن وغيرهما ليس صحيحا".

المصدر: "الميادين"