حزب الله يدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس للبنان ويعلق على الاتفاق السعودي الإيراني

دعا نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إلى "الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وعدم التباكي على ما وصل اليه البلد".

وخلال رعايته حفلَ افتتاح "حسينية" في بيروت، حث نعيم قاسم "النواب على تحمل مسؤولياتهم بانتخاب الرئيس من خلال الحوار والتفاهم والا التنافس الديمقراطي".

كما أعرب قاسم عن ترحيبه بالاتفاق الايراني السعودي، آملا بأن يتفق الجميع في المنطقة على معاداة إسرائيل.

المصدر: "المنار"