 
مباشر

حزب الله يدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس للبنان ويعلق على الاتفاق السعودي الإيراني

أخبار العالم العربي

حزب الله يدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس للبنان ويعلق على الاتفاق السعودي الإيراني
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uybd

دعا نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إلى "الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وعدم التباكي على ما وصل اليه البلد".

وخلال رعايته حفلَ افتتاح "حسينية" في بيروت، حث نعيم قاسم "النواب على تحمل مسؤولياتهم بانتخاب الرئيس من خلال الحوار والتفاهم والا التنافس الديمقراطي".

كما أعرب قاسم عن ترحيبه بالاتفاق الايراني السعودي، آملا بأن يتفق الجميع في المنطقة على معاداة إسرائيل.

المصدر: "المنار"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو