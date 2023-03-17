"حزب الله" اللبناني ينعي أحد قادته المؤسسين
نعى "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، "أحد قادته المؤسسين الأخ الكبير الحاج حسين الشامي رحمه الله، بعد سنوات من المعاناة مع المرض".
وفي بيان له، تقدم الحزب من "المرشد الإيراني علي الخامنئي ومن عائلة الفقيد الكبير ومن كل المجاهدين في المقاومة الإسلامية بأحرّ التعازي لِفقد هذا المجاهد العزيز الذي أمضى حياته في خدمةِ هذه المسيرة المباركة منذ انطلاقتها، وقدم في سبيلها التضحيات الكبيرة".
وأوضح أن القائد الراحل "كان صاحب المواقف الجريئة والواضحة، وقدم نتاج فكره وخبراته لإعلاء كلمة الحق والمقاومة في مختلف المراحل، وكان سباقا في بناء وتأسيس العمل المؤسساتي والاجتماعي في حزب الله لِخدمة الفقراء والمستضعفين، وترأس هيئة دعم المقاومة الإسلامية لِسنوات طويلة"، مشيرا إلى أن الراحل "ساهم بشكلٍ فعال في تأسيسِ مؤسسة القرض الحسن وسهر على عطائها ونموها بكل تفاصيلها، وبقي المشرف والمدير العام لهذه المؤسسة حتى أخذَ المرضُ منه فاضطر للتوقف وبقيت هذه المؤسسة إلى يومنا هذا صرحاً شامخاً بفضل لمساته وإخلاصه".
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"