"حزب الله" اللبناني ينعي أحد قادته المؤسسين

نعى "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، "أحد قادته المؤسسين الأخ الكبير الحاج حسين الشامي رحمه الله، بعد سنوات من المعاناة مع المرض".‏

وفي بيان له، تقدم الحزب من "المرشد الإيراني علي الخامنئي ‏ومن عائلة الفقيد الكبير ومن كل المجاهدين في المقاومة الإسلامية بأحرّ التعازي لِفقد هذا ‏المجاهد العزيز الذي أمضى حياته في خدمةِ هذه المسيرة المباركة منذ انطلاقتها، وقدم في ‏سبيلها التضحيات الكبيرة".

وأوضح أن القائد الراحل "كان صاحب المواقف الجريئة والواضحة، وقدم نتاج فكره ‏وخبراته لإعلاء كلمة الحق والمقاومة في مختلف المراحل، وكان سباقا في بناء وتأسيس ‏العمل المؤسساتي والاجتماعي في حزب الله لِخدمة الفقراء والمستضعفين، وترأس هيئة دعم ‏المقاومة الإسلامية لِسنوات طويلة"، مشيرا إلى أن الراحل "ساهم بشكلٍ فعال في تأسيسِ مؤسسة القرض الحسن ‏وسهر على عطائها ونموها بكل تفاصيلها، وبقي المشرف والمدير العام لهذه المؤسسة حتى ‏أخذَ المرضُ منه فاضطر للتوقف وبقيت هذه المؤسسة إلى يومنا هذا صرحاً شامخاً بفضل ‏لمساته وإخلاصه".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"