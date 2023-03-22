مصر تبني مسجدا ضخما.. (صور)

تواصل مصر عمليات بناء مسجد مصر في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يصنف بأنه أكبر مسجد في الشرق الأوسط، بتكلفة تخطت 800 مليون جنيه.

وتتولى عمليات التنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ويحد المسجد طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

وتبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع.

يتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصل يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

ويبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40 ألف مصل، وعدد المصلين بالساحة السفلية 55 ألف مصل، ليصل الإجمالي لـ 107 آلاف مصل.

ترتفع المأذنتان حوالي 140 مترا عن سطح الساحة العلوية، وتبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2 .

ويتوفر بالدور الأرضي للمأذنة الفراغات المختلفة من حمامات ومتجر هدايا وغرفة التذاكر ومكتب إداري وغيرها من الخدمات اللازمة للمبنى، ويتوسطه سلم شرفي يصل لارتفاع 133 مترا من المأذنة مع مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

تبلغ المساحة الكلية للقاعة الشرقية حوالي 3055 م2 تتوسطها قبة إسلامية، وينقسم المبنى إلى 3 قاعات رئيسية تسع قاعتين لـ 200 فرد لكل منها أما القاعه الثالثة فتسع 400 فرد.

للمبنى 4 مداخل رئيسية وتم إضافة 4 مكاتب إدارية للمبنى موزعين على طابقين.

المصدر: RT + القاهرة 24