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لأول مرة منذ سنوات.. الشيعة والسنة في العراق يتفقون على تحديد الخميس أول أيام رمضان

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ سنوات.. الشيعة والسنة في العراق يتفقون على تحديد الخميس أول أيام رمضان
AP
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسات الدينية الشيعية والسنية وكافة المراجع الدينية أعلنوا يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان.


وذكر مراسلنا، أن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أعلن يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان، ومثله الحال أعلن الوقف السني.

وأضاف، أن العراقيين أبدوا سعادتهم بتوحد المؤسسات الدينية ومراجع الدين لدى المذهبين في تحديد يوم واحد لبدء شهر رمضان.

يذكر أن الشيعة والسنة كانوا يختلفون على مدى سنوات طويلة في تحديد رؤية هلال شهر رمضان، الأمر الذي كان يثير سخط بعض العراقيين.


المصدر: RT

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