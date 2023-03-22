الداخلية العراقية: يمنع منعا باتا الإجهار بالإفطار خلال شهر رمضان

قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها اليوم الأربعاء إنه يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الإجهار بالإفطار خلال شهر رمضان.

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وأضاف البيان، أنه بموجب المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 وتنفيذا لأحكام المادتين 2و3 من القانون المذكور آنفا.. وللحفاظ على قدسية شهر رمضان والتقاليد الاجتماعية والعشائرية المحترمة في مجتمعنا، ولمقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا البيان الآتي:

1- يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الإجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.

2- غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.

3- تغلق المطاعم والكافيهات والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار.

4- تتولى الجهات المختصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة.

5- يتعرض المخالف لأحكام القانون المنوه إليه بفقرات هذا البيان للمسؤولية القانونية والقضائية.

6- ينفذ هذا البيان من تأريخ صدوره.

المصدر: RT